Bloomberg: Евросоюз представит новые санкции против РФ через пару недель
Агентство Bloomberg сообщило о намерениях Евросоюза представить новый пакет антироссийских санкций через несколько недель.
Американская газета Bloomberg сообщила, что Евросоюз обнародует новые санкции организации против России в течение нескольких ближайших недель. По данным журналистов Bloomberg, в рамках нового санкционного пакета страны-участницы ЕС хотят ввести эмбарго на закупку российского золота.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе готовят юридические документы, которые позволят Западу направить Украине замороженные российские активы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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