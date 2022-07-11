Bloomberg: Евросоюз представит новые санкции против РФ через пару недель

Агентство Bloomberg сообщило о намерениях Евросоюза представить новый пакет антироссийских санкций через несколько недель.

Американская газета Bloomberg сообщила, что Евросоюз обнародует новые санкции организации против России в течение нескольких ближайших недель. По данным журналистов Bloomberg, в рамках нового санкционного пакета страны-участницы ЕС хотят ввести эмбарго на закупку российского золота.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе готовят юридические документы, которые позволят Западу направить Украине замороженные российские активы.