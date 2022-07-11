Собчак шикует: в новом доме блондинки целый этаж отведён под наряды и есть отдельная комната для шуб

Красиво жить не запретишь! В своём новом доме известная блондинка отвела целый этаж под наряды. Также у Ксении Собчак имеется отдельная комната для шуб.

Вскоре самая известная в России блондинка Ксения Собчак отпразднует новоселье. Она переезжает в новый дом на Рублевке, который под чутким руководством владелицы строился в течение последних нескольких лет.

Демонстрировать элитную жилплощадь, которое только на стадии закладки фундамента оценивали в 40 000 000 российских рублей, блондинка не спешит, но время от времени делает это.

Интерьер, стройматериалы Ксения собирает по бартеру, расплачиваясь не деньгами, а рекламой в соцсетях. Посмотрите, какой у меня диван: если желаете такой же, приходите сюда и называет адрес магазина.

Так, у поклонников потихоньку складываются картинка нового дома Собчак. Одно ясно: стройка - масштабная.

Недавно приехав с проверкой, Ксения сделала снимок на фоне панорамных окон, где отражался целый ряд биотуалетов для строителей. На блондинку трудится огромная бригада.

А на днях информация об особенностях интерьера особняка теледивы появились в сети. Один из Телеграм-каналов сообщает, что в новом жилище известной блондинки целый этаж - цокольный - отведён под наряды знаменитости.

Здесь есть малая и большая гардеробные, также специальная шубная - специальная комната для шуб, температурный режим которой от 0°C до +8°C, а раз в месяц меха проходят испытание 12-градусным морозом.

Есть в доме знаменитости и "спа-зона с хаммамом", и "винный погребок".