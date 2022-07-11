Матвиенко: указ Путина о гражданстве РФ для украинцев стал ответом на проект «анти-Россия»

Председатель Совфеда РФ прокомментировала указ Владимира Путина о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для всех украинцев.

Вечером в понедельник глава Совета федерации России Валентина Матвиенко дала оценку решению Владимира Путина издать президентский указ о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для граждан всей Украины. Ранее Путин выпускал аналогичный указ в отношении жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

По мнению Матвиенко, новый указ Владимира Путина стал достойным ответом на проект Украины "анти-Россия", при котором Киев всячески ущемлял русских на своей территории, в то время как официальная Москва поощряет жизнь украинцев в РФ на правах граждан.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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