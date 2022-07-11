Закон Зеленского позволяет гражданам Польши жить, работать и получать образование в Украине
Новый законопроект Владимира Зеленского об особом статусе поляков на Украине позволяет им легально находиться в украинском государстве на срок до 18 месяцев.
Владимир Зеленский внёс законопроект об особом статусе поляков на Украине в Верховную раду, которая обязана рассмотреть закон в кратчайшие сроки. Представитель Конституционного суда украинской рады Ольга Совгиря раскрыла подробности данного законопроекта.
В случае его принятия поляки смогут жить на Украине в течение 18 месяцев легально, работая в этой стране. Также граждане Польши на Украине получат гарантии безопасности в случае потери работы на Украине. Кроме того, поляки смогут получать в Украине образование, медицинские выплаты и медпомощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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