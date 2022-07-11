В Госдуме призвали казнить экс-президента Польши Леха Валенсу

В Государственной думе Российской Федерации призвали наказать бывшего президента Польши Леха Валенсу.

Бывший президент Польши Лех Валенса высказался о том, что Российскую Федерацию необходимо расчленить на несколько частей, чтобы оставить в ней лишь 50 миллионов человек населения.

Валенса считает, что 60 различных народов, которые входят в Россию, должны восстать и выйти из состава страны.

На такое высказывание Леха Валенсы отреагировал депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев.

Он заявил, что Валенсу нужно отправить в Донецкую народную республику, там судить, а затем приговорить его к смертной казни.

Опубликовано: Николай Скира

 

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