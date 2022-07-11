Кулеба требует от стран Запада новые поставки тяжелого вооружения для ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных стран жёстко ответить Путину на закон об упрощении получения украинцами российского гражданства.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём пресс-релизе возмутился отсутствием ответной реакции ЕС и НАТО на решение Путина об упрощении получения гражданства РФ украинцами и жителями ДНР и ЛНР.
Примечательно, что украинский дипломат отметил, что его соотечественникам не нужно гражданство РФ, но тем не менее считает жизненно необходимым ввести дополнительные санкции против России и предоставить для нужд ВСУ тяжёлое оружие, чтобы ответить Кремлю на посягательство на суверенитет Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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