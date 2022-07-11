Зеленский: оружие из Нидерландов в Украине станет неприятным сюрпризом для РФ

Зеленский сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал предоставить Украине некое секретное оружие, наличие которого у Киева огорчит Россию.

11 июля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с голландским премьер-министром Марком Рютте, который прибыл на Украину для переговоров с президентом данной страны. По итогам беседы с Рютте Зеленский анонсировал поставки оружия из Нидерландов на Украину.

По словам Зеленского, он пока не будет раскрывать подробности нового пакета военной помощи, однако президент заверил, что обещанное Марком Рютте Киеву оружие станет неприятным сюрпризом для российских армии и правительства.