В Мелитополе, который контролируют российские войска, не будут запрещать изучение украинского языка.

На данный момент украинский город Мелитополь контролируется войсками Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса.

Уже совсем скоро начнется новый учебный год, поэтому процесс обучения детей не должен останавливаться.

Многие будут удивлены, но новые власти Мелитополя заявили, что украинский язык не будут убирать из школьной программы.

В школах города дети будут в равной степени изучать как русский, так и украинский языки.