Пытавший солдат ДНР экс-глава нацбатальона «Торнадо» вышел из тюрьмы досрочно
Бывший лидер украинского нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел из тюрьмы в Киеве после 7 лет заключения под стражей.
Поздно вечером 11 июля бывший главарь украинского национального батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел из тюрьмы спустя семь лет нахождения под стражей. Тем не менее, согласно приговору суда, Онищенко должен был пробыть в местах лишения свободы 11 лет, поскольку пытал военнопленных Донбасса.
Известно, что нацбатальон "Торнадо" армии Украины является одним из самых скандальных объединений ВСУ, поскольку его солдаты нередко привлекались к ответственности за убийство мирных жителей, насилие сексуального характера и пытки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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