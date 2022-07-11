Шотландия прекратила приём заявок от беженцев из Украины на три месяца
Шотландское правительство объявило о временном прекращении заявок от беженцев из Украины.
В понедельник вечером пресс-служба правительства Шотландии официально сообщила, что страна прекращает рассматривать заявки от беженцев из Украины в течение трёх ближайших месяцев.
В пресс-релизе шотландского правительства сказано, что в стране более нет мест для украинских мигрантов, бегущих от боевых действий. Ранее стало известно, что аналогичная ситуация наблюдается в Британии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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