NYT: демократы США не хотят, чтобы Байден выдвигался на следующих выборах
Американские демократы не желают нового выдвижения Джо Байдена на президентские выборы в США в 2024 году.
Американская газета The New York Times сообщает, что представители демократической партии Соединённых Штатов не хотят, чтобы Джозеф Байден представлял их партию на следующих выборах, которые запланированы на 2024 году.
Аналитики NYT заявили, что данное обстоятельство связано с резким падением рейтинга одобрения Байдена из-за рекордной инфляции и росте цен на бензин в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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