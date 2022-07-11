Минобороны РФ: армия Украины заминировала лицей в Славянске для провокации
Министерство обороны России предупредило общественность о подготовке новой провокации ВСУ в Славянске.
Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что вооружённые силы Украины заминировали аграрный лицей в городе Славянск Донецкой области с чёткими намерениями его взорвать.
По данным Минобороны РФ, ВСУ активируют взрывное устройство в Славянском лицее, когда российские войска начнут наносить удары по украинским военным объектам в городе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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