Минобороны РФ: армия Украины заминировала лицей в Славянске для провокации

Министерство обороны России предупредило общественность о подготовке новой провокации ВСУ в Славянске.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что вооружённые силы Украины заминировали аграрный лицей в городе Славянск Донецкой области с чёткими намерениями его взорвать.

По данным Минобороны РФ, ВСУ активируют взрывное устройство в Славянском лицее, когда российские войска начнут наносить удары по украинским военным объектам в городе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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