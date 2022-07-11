Нехаммер: в случае роста цены на газ жители ЕС будут употреблять алкоголь и наркотики

Канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждает, что граждане ЕС будут вынуждены употреблять наркотики и алкоголь в случае роста цены на газ в регионе.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер публично заявил, что рост стоимости цены на газ в странах Европы может спровоцировать повальный алкоголизм и наркоманию в регионе, поскольку европейцы впадут в депрессию из-за постоянного отсутствия тепла ввиду недостатка энергоресурсов.

При этом Нехаммер признался, что лично он считает алкоголь не самым плохим выходом из сложившейся в Евросоюзе ситуации, поскольку его достать проще, чем газ.