Нехаммер: в случае роста цены на газ жители ЕС будут употреблять алкоголь и наркотики
Канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждает, что граждане ЕС будут вынуждены употреблять наркотики и алкоголь в случае роста цены на газ в регионе.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер публично заявил, что рост стоимости цены на газ в странах Европы может спровоцировать повальный алкоголизм и наркоманию в регионе, поскольку европейцы впадут в депрессию из-за постоянного отсутствия тепла ввиду недостатка энергоресурсов.
При этом Нехаммер признался, что лично он считает алкоголь не самым плохим выходом из сложившейся в Евросоюзе ситуации, поскольку его достать проще, чем газ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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