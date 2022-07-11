Thai PBS: Вашингтон намерен противостоять России и Китаю
Госсекретарь США Этони Блинкен заявил о планах Китая и России на мировое господство.
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в своём интервью таиландскому телеканалу Thai PBS высказал своё мнение о том, что Россия совместно с Китаем пытаются изменить мироустройство в свою пользу.
Блинкен отмечает, что Соединённые Штаты не намерены позволить Китаю и России обрести мировое господство, поэтому будут противостоять действиям Пекина и Москвы всеми возможными способами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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