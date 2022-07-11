В ЛНР захватили планирующих теракт диверсантов из полка «Калиновского»
МВД ЛНР заявили о задержании семи белорусских диверсантов, которые планировали совершение теракта в Лисичанске
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил российским СМИ о взятии в плен диверсионно-разведывательной группы беларусов, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ в составе полк «Калиновского».
Киселёв уточняет, что белорусские диверсанты были задержаны во время подготовки к террористическому акту в Лисичанске и в настоящее время дают признательные показания в ведомстве МВД ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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