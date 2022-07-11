МВД ЛНР: захваченные в плен наёмники из Беларуси готовили теракт в Лисичанске
Сдавшиеся в плен белорусские наёмники признались, что вели подготовку к совершению теракта на территории Лисичанска.
Пресс-служба народной милиции ЛНР сообщила, что на территории Луганской области в плен сдались представители белорусского националистического батальона "Волат", который воевал на сторона армии Украины против России и союзных сил войск Донбасса.
По данным МВД Луганской Народной республики, белорусские наёмники признались в подготовке к совершению теракта на территории Лисичанска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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