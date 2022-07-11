Солдаты ВСУ совместно с польскими наёмниками разместили РСЗО в харьковском университете

Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные и польские наёмники ВСУ использовали университет для размещения РСЗО в Харькове.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские военные вместе с наёмниками из Польши захватили здание национального технического университета в Харькове, после чего разместили в нём артиллерию и реактивную систему залпового огня для ведения боевых действий против союзных войск РФ и ЛНР.

Генерал-полковник Мизинцев отмечает, что эвакуация близлежащих районов бойцами ВСУ преднамеренно не проводилась дабы обвинить российских солдат в гибели мирного населения Харькова.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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