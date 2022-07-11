В Латвии мужчину оштрафовали за прогулку в шапке с советским гербом

В Латвии пожилого мужчину оштрафовали за прогулку в шапке с гербом Советского Союза.

В Полицию столицы Латвии, города Риги, поступило сообщение о том, что по городу разгуливает некий "поклонник русского мира".

"Злоумышленником" оказался 52-летний мужчина, который гулял по латвийской столице в шапке-ушанке, на которой был герб Советского Союза - серп и молот.

Также на груди у мужчины была напишите георгиевская ленточка. Полицейские потребовали у мужчины снять шапку, а также избавиться от георгиевской ленточки.

Мужчина отказался выполнять требования стражей порядка, за что получил штраф в 250 евро.

Опубликовано: Николай Скира

 

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