В Латвии мужчину оштрафовали за прогулку в шапке с советским гербом
В Латвии пожилого мужчину оштрафовали за прогулку в шапке с гербом Советского Союза.
В Полицию столицы Латвии, города Риги, поступило сообщение о том, что по городу разгуливает некий "поклонник русского мира".
"Злоумышленником" оказался 52-летний мужчина, который гулял по латвийской столице в шапке-ушанке, на которой был герб Советского Союза - серп и молот.
Также на груди у мужчины была напишите георгиевская ленточка. Полицейские потребовали у мужчины снять шапку, а также избавиться от георгиевской ленточки.
Мужчина отказался выполнять требования стражей порядка, за что получил штраф в 250 евро.
Опубликовано: Николай Скира
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