Россия подтвердила, что ВСУ обстреляли Новую Каховку

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Ноывая Каховка.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Украинская сторона сообщает, что обстрелян был склад боеприпасов Российских войск.

При этом российская сторона подтвердила факт удара украинских сил по Новой Каховке, но целью обстрела был назван другой объект.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на информационное агентство ТАСС, удар был нанесен Каховской ГЭС. Также известно о том, что повреждены были жилые дома.

"ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В свою очередь источник РИА Новости в военно-гражданской администрации сообщил о повреждении жилых домов. Есть ли пострадавшие, уточняется", - передает "Комсомолка",