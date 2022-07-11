Солдаты ВСУ в Славянске заминировали лицей с мирными жителями внутри

Министерство обороны РФ сообщило, что украинские боевики готовят очередную провокацию с гибелью гражданских в ДНР.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил о провокации направленной против российской армии на территории Донецкой Народной Республики.

Мизинцев уточнил, что украинские националисты захватили заложников в аграрном лицее города Славянск, после чего заминировали учреждение образования и планируют взорвать здание вместе с гражданскими внутри как только солдаты союзных войск РФ и ДНР начнут операцию по освобождению города.