ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по складу в Новой Каховке, есть пострадавшие

Украинские солдаты нанесли удар из РСЗО HIMARS по складу с селитрой в Херсонской области, точное число пострадавших уточняется.

Представители российских и украинских СМИ сообщают, что в понедельник, 11 июля 2022 года, боевиками ВСУ был нанесён удар, предположительно, из РСЗО HIMARS по складу с селитрой в Новой Каховке Херсонской области, сообщается о разрушении объектов гражданской инфраструктуры и нескольких пострадавших.

В настоящее время городская военно-гражданская администрация уточняет обстоятельства случившегося обстрела в Новой Каховке, компетентные органы начали проводить расследование.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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