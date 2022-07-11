ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по складу в Новой Каховке, есть пострадавшие
Украинские солдаты нанесли удар из РСЗО HIMARS по складу с селитрой в Херсонской области, точное число пострадавших уточняется.
Представители российских и украинских СМИ сообщают, что в понедельник, 11 июля 2022 года, боевиками ВСУ был нанесён удар, предположительно, из РСЗО HIMARS по складу с селитрой в Новой Каховке Херсонской области, сообщается о разрушении объектов гражданской инфраструктуры и нескольких пострадавших.
В настоящее время городская военно-гражданская администрация уточняет обстоятельства случившегося обстрела в Новой Каховке, компетентные органы начали проводить расследование.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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