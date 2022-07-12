Арестович: военно-политическое руководство РФ обсуждает ядерный удар по Украине

Арестович сообщил, что в российском правительстве идёт обсуждение возможности атаковать Украину ядерным оружием.

12 июля советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что военная разведка ВСУ рассекретило российские документы, согласно которым правительство и члены Минобороны России рассматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара по территории Украины в ходе спецоперации.

По словам Арестовича, все российские участники данной дискуссии сходятся во мнении, что применять ядерное оружие против Украины нельзя, поскольку это может обернуться трагедией для государственности России из-за новых беспрецедентных ограничительных мер Запада.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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