Огородники рассказали о борьбе с черным раком яблонь

Черный рак поражает семечковые культуры в основном яблони, несколько реже груши, а в исключительных случаях косточковые деревья (вишня, слива и т.д.).

Почему яблони заболевают черным раком?

Болезнь имеет грибковую природу. Места, где поселился грибок заметить нетрудно: древесина на этих участках становится как бы обугленной. Болезнь чаще всего поражает именно яблони, однако может перекинуться и на другие деревья. А распространяется недуг быстро, так как споры легко перемещаются с порывами ветра.

Лучшими условиями для развития заболевания считаются мхи и лишайники на коре дерева.

Как определить проблему вовремя?

Основная сложность заключается в том, что грибковую патологию тяжело отследить на ранней стадии. Проникающий через кору грибок, способен полностью уничтожить дерево за несколько лет.

При осмотре растений стоит обращать особое внимание на присутствие дефектов коры, окруженных пятнами буро-фиолетового оттенка, которые со временем увеличиваются в размерах и становятся черными.

Определить заражение можно и по цветкам: их цвет становится бурым, а лепестки высыхают. При этом пестики и тычинки могут почернеть.

Поражает болезнь и плоды в стадии зрелости. Сначала они покрываются темными пятнами, а затем морщатся и мумифицируются. Для человека болезнь не представляет опасности, однако употреблять зараженные плоды в пищу категорически нельзя.

Эффективные методы борьбы с черным раком:

Спасти дерево можно в том случае, если болезнь не успела масштабно распространиться. Если же рак успел поразить штамб или скелетные побеги, от такой яблони придется избавиться, сжигая за пределами участка.

В более легких случаях алгоритм действий следующий:

Очистка тех мест коры, на которых заметны симптомы заболевания.

Тщательный сбор с последующим уничтожением пораженных листовых пластин и плодов.

Обеззараживание зачищенных участков.

Профилактические меры, чтобы болезнь не начала прогрессировать.

Вылечить яблоню от черного рака без применения химически активных препаратов просто невозможно. Один из самых популярных способов — применение препаратов фунгицидной группы.

Чтобы обработка дала стойкий положительный эффект, важно тщательно опрыскать каждый уголок кроны. Грунт в приствольных кругах также обрабатывается фунгицидами. В качестве действенных средств стоит отдавать предпочтение препаратам вроде «фитоспорина» или «хоруса». Также можно приготовить рабочий состав на основе бордоской жидкости.

Некоторые садоводы предпочитают бороться с раком яблонь народными методами. В качестве антисептических средств можно использовать обыкновенное хозяйственное мыло или стиральный порошок. На основе этих компонентов готовится водный раствор.

Стоит отметить, что народные методы принесут ожидаемый результат только в случае незначительного поражения.

Итак, подводя итог, хочу еще раз обратить внимание на то, насколько опасен черный рак для яблонь. Чтобы не спасать погибающие деревья, стоит направить все силы на профилактику заболевания.