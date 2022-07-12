Южная Корея обнаружила следы возможного обстрела со стороны Северной Кореи

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает о выявлении нескольких траекторий, которые предположительно принадлежат северокорейской артиллерии.

По информации офиса президента Южной Кореи, возможные запуски произошли у западного побережья Северной Корее. Вероятно, это были учения по артиллерийским стрельбам.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как США направили в Южную Корею современные истребители для проведения совместных учений.

Сообщается, что директор по национальной безопасности президента Ким Сон Хан проверил военную готовность Южной Кореи и следит за возможными дополнительными запусками из Северной Кореи.

На прошлой неделе шесть американских самолетов F-35 с базы ВВС Эйлсон на Аляске прибыли в Южную Корею для первого временного развертывания в стране за 4,5 года для совместных тренировок с южнокорейскими истребителями.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что развертывание самолетов направлено на демонстрацию объединенной оборонительной позиции союзников и возможностей сдерживания потенциальной внешней агрессии.

Северная Корея обычно рассматривает совместные учения США и Южной Кореи как репетицию вторжения и отвечает на это испытаниями собственного оружия.

Так, Северная Корея заявила, что была вынуждена разработать ядерное оружие, чтобы справиться с военными угрозами США. Однако первое ожидаемое испытание ядерной бомбы за 5 лет не состоялось.