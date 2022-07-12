Звезда сериала «Настоящие домохозяйки» признала себя виновной в мошенничестве
48-летняя участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити» Джен Шах признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества.
Это единственный пункт обвинения, но по нему Шах грозит лишение свободы на срок более 11 лет.
Речь идет о мошенничестве с использованием электронных средств связи. Джен Шах рассказала, что с 2012 года на протяжении почти десяти лет участвовала в мошенничестве с телемаркетингом.
В прокуратуре отмечают, что группа мошенников обманула тысячи людей по всей стране, в том числе пенсионеров. По словам Шах, она участвовала в продаже продуктов, которые не представляют никакой ценности.
Она знала, что это неправильно, и признает это. Приговор будет вынесен 28 ноября. Пока подсудимая остается на свободе под залогом.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Шах была ключевым участником общенациональной схемы, нацеленной на пожилых и уязвимых жертв.
Им предоставили ложные обещания финансовой безопасности, а вместо этого выманили у них сбережения.
Помощник прокурора США Кирстен Энн Флетчер сказала, что Шах была ведущим посредником, ориентировала продавцов, что говорить жертвам, а также распределяла незаконную прибыль.
Опубликовано: Светлана Репина
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