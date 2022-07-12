Макао предлагает казино новый вид деятельности, чтобы снизить свою зависимость от азартных игр

Коронавирус заставил казино в Макао нести значительные потери. Теперь у них возникла еще одна проблема: местные власти предлагают им вложить деньги в строительство тематических парков и прочих достопримечательностей.

Ранее Макао было исключительно «игровым раем». Но в последнее время бывшая португальская колония постоянно согласуется с официальной стратегией материкового Китая. По этой причине иностранным компаниям приходится участвовать в оплате амбиций властей.

В декабре истекают лицензии нескольких крупных компаний, вложивших в Макао миллиарды долларов. В начале июля были опубликованы новые правила для желающих работать на этой территории в следующие 10 лет.

Основное изменение – требование инвестировать в проекты, не связанные с азартными играми. Тогда же было введено требование сократить количество сотрудников до 10% от нормы.

Однако на днях казино были закрыты в связи со вспышкой COVID. Между тем казино Сингапура, Малайзии и Камбоджи составляют серьезную конкуренцию Макао.

В Пекине считают, что тематические парки и развлечения привлекут больше посетителей-иностранцев. По словам министра экономики Макао Лея Вай Нонга, состав отраслей следует направить в сторону адекватной диверсификации.

Управляющий консалтинговой фирмы в сфере азартных игр в Макао IGamiX бен Ли отмечает, что одна или несколько американских компаний могут не получить продление лицензии.

Но многие аналитики полагают, что лицензии MGM, Sands и Wynn будут продлены. Однако в 2019 году доходы от азартных игр в Макао снизились на 19% в сравнении с 2013 годом, а в 2020 году на фоне пандемии они рухнули на 80%.