Минобороны РФ: Россия разрабатывает новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету «Змеевик»
Российские ученые разрабатывают ракету-убийцу авианосцев с гиперзвуковым оснащением.
Ученые из Российской Федерации занимаются разработкой новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты под названием "Змеевик".
Данная ракета должна стать новым "убийцей авианосцев", сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Источник уверяет, что данные получены от источников в российском оборонно-промышленном комплексе, а также в Минобороны.
"Россия разрабатывает новую "убийцу авианосцев" - баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота, сообщили два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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