Зюганов назвал спецоперацию в Украине освобождением всей Европы от нацизма
Глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на призыв Вашингтона о разрешении Украине атаковать Россию.
Вчера советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по территории Беларуси, России, а также Крымского полуострова.
На столь одиозное заявление отреагировал глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов
По словам Зюганова, в таких словах представителя Белого дома нет ничего удивительного, так как там принимают решения "сумасшедшие головы".&
Также Зюганов отметил, что специальная военная операция на территории - это битва за освобождение всей Европы от нацизма.
Опубликовано: Николай Скира
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