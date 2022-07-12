Зюганов назвал спецоперацию в Украине освобождением всей Европы от нацизма

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на призыв Вашингтона о разрешении Украине атаковать Россию.

Вчера советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по территории Беларуси, России, а также Крымского полуострова.

На столь одиозное заявление отреагировал глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов

По словам Зюганова, в таких словах представителя Белого дома нет ничего удивительного, так как там принимают решения "сумасшедшие головы".&

Также Зюганов отметил, что специальная военная операция на территории - это битва за освобождение всей Европы от нацизма.

Опубликовано: Николай Скира

 

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