Зеленский вызвал посла Канады из-за поставки турбины для «Северного потока -1»
Украина резко протестует против доставки газовой турбины для газопровода «Северный поток-1» из Канады в Германию.
Президент Украины Зеленский заявил в этой связи, что вызвал посла Канады, чтобы указать на такое «неприемлемое решение» в условиях санкций.
«Если террористическое государство может обеспечить такое освобождение от санкций, какие исключения нужны ему завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен», — отметил Зеленский: «И опасно не только для Украины, но и для всех стран демократического мира».
Этот процесс воспринимается в Москве как проявление слабости, заявил украинский президент. Нет сомнения, что Россия хочет не только максимально сократить поставки газа. Фактически Россия хочет полностью перекрыть Европе газовый кран и это «в самый болезненный момент» для экономики ЕС, отметил Зеленский.
Россия уже резко сократила поставки газа в середине июня из-за неисправной турбины. Канада одобрила экспорт отремонтированной турбины на прошедших выходных. Теперь турбина должна быть доставлена в Россию через Германию. Группа Siemens объявила, что установит турбину как можно скорее.
Пресс-секретарь правительства ФРГ заявила в понедельник в Берлине, что поставка турбины не подпадает под санкции ЕС, поскольку не направлена на транзит газа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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