Глава ВГА Каховского района Леонтьев утверждает, что обстрел из РСЗО HIMARS по Новой Каховке был выполнен по личному приказу Зеленского.

Во вторник, 12 июля 2022 года, возглавляющий военно-гражданскую администрацию Каховского района Владимир Леонтьев в пресс-релизе заявил, что приказ о ракетном обстреле из американской реактивной системой залпового огня HIMARS по городу Новая Каховка был отдан националистам ВСУ лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

Леонтьев сообщил, что в результате бомбёжки пострадали по меньшей мере 70 человек, разрушены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. Также отмечается, что американский спутник Worldview-2 делал снимки Каховского района за три дня до нанесения удара по городу.