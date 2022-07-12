Леонтьев: Зеленский лично отдал приказ об обстреле Новой Каховки
Глава ВГА Каховского района Леонтьев утверждает, что обстрел из РСЗО HIMARS по Новой Каховке был выполнен по личному приказу Зеленского.
Во вторник, 12 июля 2022 года, возглавляющий военно-гражданскую администрацию Каховского района Владимир Леонтьев в пресс-релизе заявил, что приказ о ракетном обстреле из американской реактивной системой залпового огня HIMARS по городу Новая Каховка был отдан националистам ВСУ лично президентом Украины Владимиром Зеленским.
Леонтьев сообщил, что в результате бомбёжки пострадали по меньшей мере 70 человек, разрушены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. Также отмечается, что американский спутник Worldview-2 делал снимки Каховского района за три дня до нанесения удара по городу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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