Президент Шри-Ланки заблокирован в районе национального аэропорта
Президента Готабае Раджапаксе с семьей не выпускают из Шри-Ланки откуда он намерен был улететь в понедельник.
Сотрудники иммиграционной службы отказали Раджапаксе в доступе в VIP-зал для отметки в паспорте, разрешающей вылет. Сам президент не хотел публичности и пытался воспользоваться закрытым терминалом, опасаясь реакции населения.
Готабая Раджапакса, тем не менее, пользуется президентской неприкосновенностью. Он пообещал подать в отставку в среду, 13 июля.
Перед тем, как сложить полномочия он решил воспользоваться возможностью и найти убежище за границей.
Глава государства и его супруга провели предыдущую ночь на военной базе рядом с международным аэропортом, откуда не смогли попасть на четыре рейса, которые могли доставить их в Объединенные Арабские Эмираты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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