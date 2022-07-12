Президент Шри-Ланки заблокирован в районе национального аэропорта

Президента Готабае Раджапаксе с семьей не выпускают из Шри-Ланки откуда он намерен был улететь в понедельник.

Сотрудники иммиграционной службы отказали Раджапаксе в доступе в VIP-зал для отметки в паспорте, разрешающей вылет. Сам президент не хотел публичности и пытался воспользоваться закрытым терминалом, опасаясь реакции населения.

Готабая Раджапакса, тем не менее, пользуется президентской неприкосновенностью. Он пообещал подать в отставку в среду, 13 июля.

Перед тем, как сложить полномочия он решил воспользоваться возможностью и найти убежище за границей.

Глава государства и его супруга провели предыдущую ночь на военной базе рядом с международным аэропортом, откуда не смогли попасть на четыре рейса, которые могли доставить их в Объединенные Арабские Эмираты.