Приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично Зеленский
Глава ВГА Каховского района Леонтьев заявил, что приказ об ударе по складу в Новой Каховке пришел напрямую от президента Украины Зеленского.
Напомним, что ВСУ нанесли удар из РСЗО дальнего радиуса действия по складам в Новой Каховке поздно вечером в понедельник.
В результате обстрела пострадал склад селитры, а также склад с гуманитарной помощью на котором хранилось свыше 35 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.
От ракетного обстрела пострадал ряд гражданских сооружений, в том числе, жилые дома. Есть жертвы среди мирного населения, количество которых будет известно после окончания спасательных работ на завалах.
МЧС сообщает, что из-под руин удалось вытащить шестерых детей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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