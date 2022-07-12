Приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично Зеленский

Глава ВГА Каховского района Леонтьев заявил, что приказ об ударе по складу в Новой Каховке пришел напрямую от президента Украины Зеленского.

Напомним, что ВСУ нанесли удар из РСЗО дальнего радиуса действия по складам в Новой Каховке поздно вечером в понедельник.

В результате обстрела пострадал склад селитры, а также склад с гуманитарной помощью на котором хранилось свыше 35 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

От ракетного обстрела пострадал ряд гражданских сооружений, в том числе, жилые дома. Есть жертвы среди мирного населения, количество которых будет известно после окончания спасательных работ на завалах.

МЧС сообщает, что из-под руин удалось вытащить шестерых детей.