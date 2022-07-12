В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян

В Российской Федерации зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян.

В России официально зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Заразился мужчина, который приехал из Европы.

По сообщению телеграм-канала российского издания "Известия", информацию подтвердил Роспотребнадзор.

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян у молодого человека, вернувшегося из Европы — Роспотребнадзор", - передают "Известия".

Также сообщается, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Добавим, что в Минздраве сообщили о готовности РФ к вспышке вируса.