В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян
В Российской Федерации зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян.
В России официально зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Заразился мужчина, который приехал из Европы.
По сообщению телеграм-канала российского издания "Известия", информацию подтвердил Роспотребнадзор.
"В России подтвержден первый случай оспы обезьян у молодого человека, вернувшегося из Европы — Роспотребнадзор", - передают "Известия".
Также сообщается, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Добавим, что в Минздраве сообщили о готовности РФ к вспышке вируса.
Опубликовано: Николай Скира
-
Шахназаров посмеялся над возвращением Леонидова в Россию: в августе музыкант планирует дать концерт в стране
Известный писатель и журналист Михаил Шахназаров обвинил певца Максима Леонидова в двойной игре. Музыкант, утверждавший, что не вернётся в РФ, намерен выступить на родине уже в августе.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание в Москве рядом с Останкино
Лукашенко заявил о подготовке НАТО к вторжению в Беларусь
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград
Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации