Путин с рабочим визитом посетит Иран

Представитель парламента Ирана Элиас Хазрати сообщил, что Путин на следующей неделе прибудет в Тегеран с рабочим визитом.

Председатель экономической комиссии парламента Ирана Элиас Хазрати в своём пресс-релизе сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует прибыть с официальным визитом в Тегеран.

Примечательно, что недавно представители Белого дома заявили о предполагаемой поставке Ираном беспилотных летательных аппаратов российским военным для участия в СВО на территории Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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