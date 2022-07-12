Путин с рабочим визитом посетит Иран
Представитель парламента Ирана Элиас Хазрати сообщил, что Путин на следующей неделе прибудет в Тегеран с рабочим визитом.
Председатель экономической комиссии парламента Ирана Элиас Хазрати в своём пресс-релизе сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует прибыть с официальным визитом в Тегеран.
Примечательно, что недавно представители Белого дома заявили о предполагаемой поставке Ираном беспилотных летательных аппаратов российским военным для участия в СВО на территории Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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