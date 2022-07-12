Reuters: цены на нефть в США и Европе вырастут до 140 долларов за баррель
Информационное агентство Reuters заявило, что стоимость нефти может подняться до 140 долларов за баррель, если ЕС и США не установят «потолок цен» на покупку нефти из России.
Правительство США не отрицает, что мировая стоимость нефти действительно может подняться до 140 долларов за баррель. При этом, если европейские политики смогут установить «предельную цену» на импорт российской нефти, то этого может и не произойти.
В американском Министерстве финансов считают, что лимит цены на «черное золото» можно установить на том уровне, который не позволит правительству России финансировать специальную военную операцию в Украине. При этом, такой «предел цен» должен покрывать производственные издержки, так как Россия должна оставаться заинтересована в экспорте нефти.
Ранее установление максимальной стоимости закупки российской нефти обсуждали страны G7 на саммите. При этом подчеркивалось, что для установления лимита необходимо выполнить ряд условий. Ожидается, что с России может быть снят запрет на транспортировку нефти по морю.
Аналитики авторитетного глобального банка JPMorgan дают еще более пессимистичный прогноз по возможной стоимости нефти. Они считают, что цена может взлететь до «стратосферических» размеров в 380 доллар за баррель, если Россия значительно снизит объем добычи в ответ на санкции ЕС.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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