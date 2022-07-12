Президент Украины Владимир Зеленский лично приказал обстрелять Новую Каховку.

В ночь с 11 на 12 июля Вооруженными силами Украины был произведен массированный артиллерийский обстрел города Новая Каховка.

По информации местных властей. пострадал завод по производству запчасти для гидроэлектростанций, а также склад с горючими материалами.

По данным российских СМИ, на складе до самого утра происходили взрывы емкостей с селитрой. Украинская же сторона уверяет, что взрывались боеприпасы на складе, по которому изначально и велся огонь.

При всем этом от обстрелов погибли семь человек, а еще более 60 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести. Десятки домой оказались поврежlенными. Глава ВГА Каховского района Леонтьев заявил, что приказ об обстреле отдавал лично президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

"Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше", - заявил Леонтьев.