Вечер памяти Жанны Фриске обернулся скандалом: покойная не заслужила такого

8 июля любимице публике Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. В этот день прошёл концерт в память о покойной певице. Мероприятие стало громким скандалом, так как даже выступление на сцене было платным.

На прошлой неделе в пятницу, 8 июля, ныне покойной исполнительнице Жанне Фриске было бы 48 лет. В эту дату прошёл благотворительный концерт ее памяти, обернувшийся грандиозным скандалом.

Те, кто пришли на это мероприятие, утверждают:

Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов. Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске.

Особенно возмущён мероприятием был певец Александр Попов.

Саша Попов, певец - белорусский певец, солист, экс-солист группы "Турбомода". обладатель титула "Стильный певец 2006". В сольный репертуар входят композиции и песни, автором которых, в том числе, является Лариса Рубальская.

Говорят, что белорусский исполнитель при всех накричал на отца Жанны Фриске и заявил, что не намерен участвовать в "этой бизнес-конференции".

В концерте памяти известной российской артистки и в конкурсе ее композиций должны были участвовать ее коллеги по сцене и молодые таланты. Позднее выяснилось, что право выступить на вечере памяти платное и стоит 5 000 российских рублей.

Стоимость билета на концерт равнялась 1 000 рублей.

По словам присутствующих на памятном, Попов кричал, что покидает "эту помойку", так как покойная Жанна Фриске не заслужила такого к себе отношения и подобного концерта памяти.

Его примеру последовали и многие другие знаменитости.