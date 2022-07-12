Экономист Роджерс заявил о начале затяжной рецессии и невозможности заменить российскую нефть

Один из самых известных экономистов и финансистов в мире Джим Роджерс заявил, что мировую экономику ждет затяжная рецессия, а российский рынок останется привлекательным для инвесторов.

Джим Роджерс считает, что рецессия экономики продлится годы, в США она уже началась «или начнется в скором времени». При этом, несмотря на упадок, российский рынок останется привлекательным для мировых инвесторов, а уход западных компаний «окажется стране только на руку».

Экономист также считает, что заменить российскую нефть невозможно, как и установить потолок цен на нее. К тому же, стоимость нефти может снизиться сама собой, когда ситуация в Украине нормализуется или глобальный спрос сократиться из-за проблем в экономике (рецессии).

Он также считает, что США сами ускоряют отказ от доллара во многих странах мира, так как политизируют его использования — то разрешают оборот, то запрещают вплоть до ввоза бумажных купюр в ту или иную страну (экономист имел ввиду Россию).

Европа испытывает плохой инвестиционный климат из-за огромных долгов, отсюда и замедление мировой экономики, дефицит энергоресурсов и другие вытекающие.

Джим Роджерс добавил, что запрет на импорт золота из России не повредит бюджету страны, так как всегда найдется покупатель, который купит драгоценные металлы. Тем более, если речь идет о привлекательной цене, а российской золото будет куда выгоднее любого другого.