Бывший президент Франции Олланд заявил, что не знал о связях Макрона с Uber

Экс-президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что в правительстве государства не знали о том, что Эммануэль Макрон заключил сделку с сервисом такси Uber.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд 12 июля сообщил, что Елисейский дворец не был в курсе того, что Эммануэль Макрон лоббировал интересы сервиса такси Uber.

Накануне Международный консорциум журналистов-расследователей, который поддерживает один из фондов Джорджа Сороса заявил, что Эммануэль Макрон, будучи министром экономики помогал Uber.

В 2015 году в центре Марселя полиция приостановила работу Uber, а Макрон позволил решить проблему.

Олланд сказал, что на уровне Елисейского дворца никогда не знали о секретной сделке Макрона.

Ранее парламентское объединение партии «Непокорившаяся Франция» собралось использовать свое право на формирование следственной комиссии для расследования связей Макрона с Uber.