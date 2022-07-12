Бывший президент Франции Олланд заявил, что не знал о связях Макрона с Uber
Экс-президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что в правительстве государства не знали о том, что Эммануэль Макрон заключил сделку с сервисом такси Uber.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд 12 июля сообщил, что Елисейский дворец не был в курсе того, что Эммануэль Макрон лоббировал интересы сервиса такси Uber.
Накануне Международный консорциум журналистов-расследователей, который поддерживает один из фондов Джорджа Сороса заявил, что Эммануэль Макрон, будучи министром экономики помогал Uber.
В 2015 году в центре Марселя полиция приостановила работу Uber, а Макрон позволил решить проблему.
Олланд сказал, что на уровне Елисейского дворца никогда не знали о секретной сделке Макрона.
Ранее парламентское объединение партии «Непокорившаяся Франция» собралось использовать свое право на формирование следственной комиссии для расследования связей Макрона с Uber.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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