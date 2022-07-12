Лукашенко предрек начало большой войны из-за стремления НАТО напасть на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о риске войны с альянсом НАТО.

Белорусский президент высказался о том, что в регионе возрастает риск начала полномасштабного военного конфликта.

По словам Александра Лукашенко, "крестоносцы" НАТО стремятся сделать "рывок на Восток" и уже начинают к нему готовиться.

Глава белорусского государства отмечает, что НАТО уже ведет разведку приграничных территорий, а также перебрасывает войска.

Также, по словам Лукашенко, Запад налаживает логистику и готовит склады и инфраструктуру на Востоке своих границ.

Опубликовано: Николай Скира

 

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