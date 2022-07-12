Лукашенко предрек начало большой войны из-за стремления НАТО напасть на Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о риске войны с альянсом НАТО.
Белорусский президент высказался о том, что в регионе возрастает риск начала полномасштабного военного конфликта.
По словам Александра Лукашенко, "крестоносцы" НАТО стремятся сделать "рывок на Восток" и уже начинают к нему готовиться.
Глава белорусского государства отмечает, что НАТО уже ведет разведку приграничных территорий, а также перебрасывает войска.
Также, по словам Лукашенко, Запад налаживает логистику и готовит склады и инфраструктуру на Востоке своих границ.
Опубликовано: Николай Скира
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