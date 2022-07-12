Вирусолог Чепурнов заявил об искусственной модификации оспы обезьян

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра медицины, вирусолог Александр Чепурнов заявил, что оспа обезьян могла быть искусственно модифицирована.

Александр Чепурнов указал на изменившиеся свойства вируса, а также медленную мутацию, которая нетипична для подобных заболеваний. Он также отметил, что оспа обезьян способна передаваться человеку только при длительных контактах, поэтому ее удавалось пресекать.

Теперь обнаружение оспы обезьян происходит на всех континентах и с достаточно интенсивной скоростью распространения. Остановить передачу не получается. На основе этих данных Александр Чепурнов считает, что изменения в вирус могли быть внесены искусственным путем — человеком.

При этом вирусолог отметил, что модификация оспы обезьян не обязательно произошла специально. Вполне возможно специалисты проводили селекцию, чтобы иметь возможность молекулярно-биологических манипуляций. Чепурнов отметил, что такой вариант наиболее вероятен, так как модифицировать вирус специально «достаточно сложно».

Чепурнов добавил, что ситуация с коронавирусом была в каком-то смысле проще, потому что вирусологи сразу понимали риск мутаций. Оспа обезьян — это ДНК-содержащий вирус, который состоит из параллельных цепей. Случайные мутации в таком случае происходят в тысячи раз реже и легко устраняются благодаря двойной спирали.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил первый зафиксированный случай заражения оспой обезьян в России. Его удалось выявить у россиянина, вернувшегося из Европы. Тесты проводили системой, разработанной российским научным центром «Вектор».