Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области
Министерство обороны России рассказало о ликвидации американских ракетных комплексов Harpoon в Одесской области Украины.
Днём 12 июля Министерство обороны России провело очередной утренний брифинг, рассказав об успешном пуске российских ракет "Искандер" по позициям вооружённых сил Украины в Одесской области.
В результате ударов "Искандерами" в городе Березань Одесской области были ликвидированы американские противокорабельные ракетные установки Harpoon.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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