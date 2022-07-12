Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области

Министерство обороны России рассказало о ликвидации американских ракетных комплексов Harpoon в Одесской области Украины.

Днём 12 июля Министерство обороны России провело очередной утренний брифинг, рассказав об успешном пуске российских ракет "Искандер" по позициям вооружённых сил Украины в Одесской области.

В результате ударов "Искандерами" в городе Березань Одесской области были ликвидированы американские противокорабельные ракетные установки Harpoon.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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