Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области

Министерство обороны России рассказало о ликвидации американских ракетных комплексов Harpoon в Одесской области Украины.

Днём 12 июля Министерство обороны России провело очередной утренний брифинг, рассказав об успешном пуске российских ракет "Искандер" по позициям вооружённых сил Украины в Одесской области.

В результате ударов "Искандерами" в городе Березань Одесской области были ликвидированы американские противокорабельные ракетные установки Harpoon.