Крючков: МВД Крыма задержало избивших военного за майку с буквой Z
Депутат Олег Крючков сообщил о задержании злоумышленников, избивших российского военного за его одежду.
12 июля крымские полицейские по горячим следам задержали парней, которые втроём избили российского военного в Судаке за то, что он носил майку с символикой российской военной спецоперации на Украине - латинской буквой Z.
Олег Крючков сообщил, что задержанные уже дают признательные показания следствию, с ними работает полиция для установки всех причин произошедшего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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