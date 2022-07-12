Минобороны РФ: российские военные ликвидировали 180 солдат ВСУ под Артёмовском
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска РФ и ДНР уничтожили группу украинских солдат в районе Артёмовска.
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во вторник, 12 июля 2022 года, в ходе утреннего брифинга сообщил об успешном уничтожении вражеских позиций ВСУ в районе города Артёмовска.
Конашенков отметил, что солдаты союзных войск РФ и ДНР посредством нанесения высокоточного ракетного удара успешно ликвидировали 180 украинских боевиков из 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ, а также 26 единиц военной техники.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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