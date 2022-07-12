Минфин России хочет возобновить систему «предсказуемого рубля»

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что необходимо воссоздать систему «предсказуемого курса российского рубля» в условиях действующего бюджетного правила.

Антон Силуанов указал на то, что плавающий курс давит на укрепление российского рубля, а это негативно влияет на российский бюджет. По его словам, правительство России видит беспокойство экспортеров по поводу выручки, которая активно снижается.

Интенсивное изменение курса национальной валюты стоит российскому бюджету 130 миллиардов рублей дохода за каждый рубль к доллару. Антон Силуанов подчеркнул, что не стоит говорить, что «доллар по 50 — это наша новая реальность». Доллар и евро, по мнению министра, являются токсичными валютами для России.

Силуанов утверждает, что закупка иностранных валют в обозримом будущем невозможна, поэтому России необходимо переходить на бартер при внешних расчетах. Если компании договориться о подобных операциях, Минфин России обещает не препятствовать бартерной торговли.

Ранее Антон Силуанов призывал ввести ручное регулирования курса российского рубля, так как «оптимальный курс на уровне 70-80 к доллару». Ему возразила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина и указала на то, что ручное регулирование может привести к девальвации национальной валюты.