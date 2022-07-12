Стремоусов: Украина пытается сорвать референдум о присоединении Херсона к РФ

Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти Киева хотят помешать проведению референдума в регионе.

12 июля замглавы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Киева предпринимают попытки срыва референдума о присоединении Херсона и всего региона к регулярному составу Российской Федерации.

По данным Стремоусова, офис Зеленского уже знает, что жители Херсонской области выскажутся за вхождение региона в состав РФ, ввиду чего ВСУ заблаговременно начинает этому мешать.