Стремоусов: Украина пытается сорвать референдум о присоединении Херсона к РФ
Представитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти Киева хотят помешать проведению референдума в регионе.
12 июля замглавы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Киева предпринимают попытки срыва референдума о присоединении Херсона и всего региона к регулярному составу Российской Федерации.
По данным Стремоусова, офис Зеленского уже знает, что жители Херсонской области выскажутся за вхождение региона в состав РФ, ввиду чего ВСУ заблаговременно начинает этому мешать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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