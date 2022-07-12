Минобороны Британии просит BBC не писать статью об убийствах людей в Афганистане
Министерство обороны Британии осудило канал BBC за желание выпустить статью о смертях мирных граждан Афганистана по вине британского спецназа.
Днём вторника пресс-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала материал, в котором раскритиковала желание новостного агентства BBC опубликовать статью о том, что британский спецназ убивал мирных и безоружных граждан на территории Афганистана.
По мнению британского Минобороны, нахождение такой информации в открытом доступе угрожает жизни и безопасности солдат национальной армии Британии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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