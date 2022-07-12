Минобороны Британии просит BBC не писать статью об убийствах людей в Афганистане

Министерство обороны Британии осудило канал BBC за желание выпустить статью о смертях мирных граждан Афганистана по вине британского спецназа.

Днём вторника пресс-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала материал, в котором раскритиковала желание новостного агентства BBC опубликовать статью о том, что британский спецназ убивал мирных и безоружных граждан на территории Афганистана.

По мнению британского Минобороны, нахождение такой информации в открытом доступе угрожает жизни и безопасности солдат национальной армии Британии.