Оспа обезьян выявлена у жителя России, вернувшегося из Европы: это первый случай заболевания в стране
Подтверждён первый случай заражения оспы обезьян в России. Заболевший молодой человек недавно вернулся из поездки в Европу.
Роспотребнадзор заявил о том, что в государстве выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Характер заболевания - завозной.
Оспа обезьян для РФ - заболевание новое, но специалисты изучили напасть и в курсе, насколько опасна болезнь и будут ли вводится ограничения по поводу.
Первое в стране заражение оспой обезьян выявлено в северной столице России - Санкт-Петербурге.
Инфекция выявлена у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме.
Медиками выяснено, что после того как вернулся из злосчастного путешествия, парень проживал в квартире один, мало с кем общался. Тех, кто контактировал с заражённым данной хворью, установили и отправили наблюдаться в учреждение здравоохранения.
Специалисты утверждают, что установить контакты первого случая оспы обезьян удалось очень быстро, по этой причине "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".
Но Минздрав бдительности не теряет и разослал по регионам методички с перечнем действий по профилактике, диагностике и лечению нового заболевания.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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