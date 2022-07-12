МИД Ирана обвинил США в двойных стандартах перед визитом Байдена на Ближний Восток
Нынешняя американская политика в отношении Ирана «противоречит» заявленному президентом Джо Байденом желанию перезапустить ядерное соглашение.
МИД Ирана во вторник, 12 июля, перед визитом Джо Байдена на Ближний Восток вновь напомнило о противоречии в заявлениях и делах американских политиков.
«Неоднократные заявления Джо Байдена о продолжении политики экономического и дипломатического давления на Иран противоречат желанию американской администрации перезапустить ядерное соглашение 2015 года», — заявил в пресс-релизе официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.
В частности, он имел в виду высказывания Джо Байдена в колонке, опубликованной в субботу в Washington Post.
«Моя администрация будет продолжать усиливать дипломатическое и экономическое давление до тех пор, пока Иран не будет готов вернуться к соблюдению соглашения, как это готов сделать и я», — написал президент США.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси
Ротару раскритиковали в Украине за то, что та молчит по поводу спецоперации
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Хорватия перейдёт с куны на евро в 2023 году
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград