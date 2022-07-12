МИД Ирана обвинил США в двойных стандартах перед визитом Байдена на Ближний Восток

Нынешняя американская политика в отношении Ирана «противоречит» заявленному президентом Джо Байденом желанию перезапустить ядерное соглашение.

МИД Ирана во вторник, 12 июля, перед визитом Джо Байдена на Ближний Восток вновь напомнило о противоречии в заявлениях и делах американских политиков.

«Неоднократные заявления Джо Байдена о продолжении политики экономического и дипломатического давления на Иран противоречат желанию американской администрации перезапустить ядерное соглашение 2015 года», — заявил в пресс-релизе официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

В частности, он имел в виду высказывания Джо Байдена в колонке, опубликованной в субботу в Washington Post.

«Моя администрация будет продолжать усиливать дипломатическое и экономическое давление до тех пор, пока Иран не будет готов вернуться к соблюдению соглашения, как это готов сделать и я», — написал президент США.