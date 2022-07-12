Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Чеченской республики Ичкерия

На сайте украинской Рады появилась информация о законопроекте по признанию независимости Чеченской республики Ичкерия.

Днём вторника пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что украинский парламент рассмотрит законопроект о признании независимости Чеченской республики Ичкерия, которая хочет сепарироваться от состава Чечни и России в целом.

Примечательно, что после начала российской военной спецоперации на Украине на сторону ВСУ перешло большое количество чеченских сепаратистов, которые ассоциируют себя не с Грозным, а с ЧРИ. Рамзан Кадыров поставил своей целью ликвидировать всех чеченцев, воюющих на стороне Киева.