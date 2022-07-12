Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Чеченской республики Ичкерия
На сайте украинской Рады появилась информация о законопроекте по признанию независимости Чеченской республики Ичкерия.
Днём вторника пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что украинский парламент рассмотрит законопроект о признании независимости Чеченской республики Ичкерия, которая хочет сепарироваться от состава Чечни и России в целом.
Примечательно, что после начала российской военной спецоперации на Украине на сторону ВСУ перешло большое количество чеченских сепаратистов, которые ассоциируют себя не с Грозным, а с ЧРИ. Рамзан Кадыров поставил своей целью ликвидировать всех чеченцев, воюющих на стороне Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси
Ротару раскритиковали в Украине за то, что та молчит по поводу спецоперации
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Хорватия перейдёт с куны на евро в 2023 году
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград